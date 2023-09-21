في جولة اليوم الوطني 93 "نحلم ونحقق": الشباب برباعية يواصل انتصاراته عبر بوابة الحزم

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، في مواصلة انتصاراته بالفوز على الحزم في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والمسماة بجولة "نحلم ونحقق" بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، بفوز الشباب بأربعة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها الوافد الجديد للفريق كاراسكو في الدقيقة 45 قبل أن يضيف فواز الصقور الهدف الثاني في الدقيقة 45+2.
وفي بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 49 من عمر المباراة يضيف "بانيغا" الهدف الثالث للشباب قبل أن يقلص الحزم النتيجة بهدف لمحترفه توزي في الدقيقة 66.
واختتم "بانيغا" أهداف الشباب الأربعة عند الدقيقة 90+7.
بتلك النتيجة يرفع الشباب رصيده عند النقطة رقم 8، في المركز التاسع، فيما توقف رصيد الحزم عند النقطة رقم 3 في المركز الأخير.