في جولة اليوم الوطني 93 "نحلم ونحقق": الشباب برباعية يواصل انتصاراته عبر بوابة الحزم

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، في مواصلة انتصاراته بالفوز على الحزم في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.