في ختام الجولة الـ12 من دوري روشن: الأهلي "ينتفض".. أسقط الرياض بثلاثية وقفز لمربع الكبار

قفز فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى المركز الرابع في سُلَّم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد أن كسب ضيفه الرياض بنتيجة 3/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة بختام الجولة الـ12 من الدوري، بقيادة الحكم البرازيلي "رامون أباتي".