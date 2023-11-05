في ختام الجولة الـ12 من دوري روشن: الأهلي "ينتفض".. أسقط الرياض بثلاثية وقفز لمربع الكبار

قفز فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى المركز الرابع في سُلَّم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد أن كسب ضيفه الرياض بنتيجة 3/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة بختام الجولة الـ12 من الدوري، بقيادة الحكم البرازيلي "رامون أباتي".
الشوط الأول انتهى بثنائية للأهلي؛ إذ أحرز فراس البريكان الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية بعد انفراد مثالي، كما أضاف "فيغا" الهدف الثاني عند الدقيقة الـ26.
ومع مطلع الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة الـ52، وبلمسة رائعة، عزز رياض محرز النتيجة لفريقه الأهلي بـ"هد ثالث"، أنهى آمال الرياض في العودة للمباراة.
وتصدت العارضة الأهلاوية لكرة لاعب الرياض صالح آل عباس عند الدقيقة الـ71، كما تألق حارس الأخضر "إدوارد ميندي" في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر.
ووقف القائم إلى جانب أصحاب الأرض "الأهلي" بعد أن تصدى لتسديدة لاعب الرياض علي الزقعان في الـ4+90.
وبتلك النتيجة بلغ الأهلي النقطة الـ25، وبقي الرياض على رصيده السابق 11 نقطة في المركز الـ14.