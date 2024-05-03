الفيحاء يواصل صحوته ويتغلب على الاتفاق في عقر داره

واصل فريق الفيحاء انتفاضته محققًا فوزه الثاني تواليًا، وهذه المرة على حساب مضيفه الاتفاق بهدفَيْن مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الاتفاق بمدينة الدمام في إطار منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.