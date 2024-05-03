الفيحاء يواصل صحوته ويتغلب على الاتفاق في عقر داره

واصل فريق الفيحاء انتفاضته محققًا فوزه الثاني تواليًا، وهذه المرة على حساب مضيفه الاتفاق بهدفَيْن مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الاتفاق بمدينة الدمام في إطار منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
فشل الفريقان خلال الشوط الأول في زيارة الشباك بالرغم من المحاولات التي سنحت لهما للتسجيل؛ لينتهي الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.
وافتتح المهاجم الزامبي فاشيون ساكالا باب التسجيل لمصلحة فريق الفيحاء بتصويبة قوية، سددها من داخل منطقة الجزاء، وذلك عند الدقيقة الـ72 من مجريات الشوط الثاني.
فرحة الضيوف لم تستمر طويلاً سوى 9 دقائق؛ إذ تمكن فريق الاتفاق من تعديل النتيجة عبر المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي بعد أن حول عرضية زميله ديماراي غراي إلى داخل الشباك.
هذا الهدف استفز فريق الفيحاء الذي نجح من التقدم مجددًا بعد 4 دقائق فقط بواسطة فاشيون ساكالا مستغلاً تمريرة مثالية من النيجيري أنتوني نواكإيمي، لم يتوانَ في تسديدها داخل المرمى معلنًا هدفه الشخصي الثاني في المباراة.
رفع الفيحاء رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن، بينما توقَّف رصيد الاتفاق عند 41 نقطة في المركز السابع.