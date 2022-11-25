الأخضر يختتم استعداده لمواجهة بولندا في ثاني مواجهاته بالمونديال

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عصر اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة منتخب بولندا يوم غد السبت على إستاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" عصر اليوم حصة تدريبية على "ملعب منتجع سيلين"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد".
بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، واصل اللاعب "سلمان الفرج" برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، كما واصل اللاعب "رياض شراحيلي" تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.
من جهة أخرى، ستغادر بعثة الأخضر مساء اليوم مقر إقامتها "منتجع سيلين" متجهة إلى الدوحة، ضمن برنامجه الإعدادي لمباراة الغد.