بعد الانتصار على الأردن.. الأخضر تحت 23 يعاود تدريباته

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته بعد تغلّبه أمس السبت على ضيفه منتخب الأردن بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدورة الدولية الودية في الخبر، والمقامة حتى الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.