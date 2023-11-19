بعد الانتصار على الأردن.. الأخضر تحت 23 يعاود تدريباته

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته بعد تغلّبه أمس السبت على ضيفه منتخب الأردن بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدورة الدولية الودية في الخبر، والمقامة حتى الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتَهم التدريبية مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، اشتملت على تأديتهم لتمارين استرجاعية.
ويواصل "الأخضر" مساء غدٍ الاثنين، تدريباته على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية؛ تحضيرًا لمباراته الثانية ضمن الدورة الدولية الودية في الخبر، والتي يستضيف فيها منتخب أستراليا بعد غدٍ الثلاثاء.
من جهة أخرى أوضحت الفحوصات الطبية التي أُجريت للاعب سعد الناصر، تعرّضه لإصابة في الجانب الخارجي من الركبة اليمنى.