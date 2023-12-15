من أمام الأهلي المصري.. الاتحاد يودِّع كأس العالم للأندية 2023

ودَّع فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تحتضنها السعودية، وتحديدًا في جدة؛ وذلك بعد خسارته مساء اليوم الجمعة بنتيجة 1/ 3 أمام نظيره الأهلي المصري في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم الفنزويلي "خيسوس".
الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي المصري بهدف دون رد، جاء عن طريق علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ45.
وفي الشوط الثاني أضاف الأهلي هدفين متتاليَيْن عن طريق حسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقتَين الـ59، والـ62.
وفي الدقيقة الـ90 أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الأهلي "أنطوني موديست" إثر دخوله القوي مع لاعب الاتحاد حجازي.
وأحرز "بنزيما" هدفًا شرفيًّا للاتحاد في الدقيقة الـ90+2.
ويواجه الأهلي المصري نظيره فلومينيسي البرازيلي في نصف النهائي الاثنين المقبل.