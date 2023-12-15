من أمام الأهلي المصري.. الاتحاد يودِّع كأس العالم للأندية 2023

ودَّع فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تحتضنها السعودية، وتحديدًا في جدة؛ وذلك بعد خسارته مساء اليوم الجمعة بنتيجة 1/ 3 أمام نظيره الأهلي المصري في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم الفنزويلي "خيسوس".