الأطرم لـ"سبق": هذه الاستراتيجية التي يجب على النصر تبنّيها

قبل مدة ليست ببعيدة، كان الحماس والتفاؤل مسيطرًا على جماهير النصر للعودة إلى منصات التتويج عقب التعاقد مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لكن هذه الأحاسيس لم تدم طويلًا؛ حيث تحولت إلى خيبات أمل كروية نتيجة فقدان الفريق حظوظَه بشكل كبير في التتويج بأي لقب هذا الموسم.