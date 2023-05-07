الأطرم لـ"سبق": هذه الاستراتيجية التي يجب على النصر تبنّيها

قبل مدة ليست ببعيدة، كان الحماس والتفاؤل مسيطرًا على جماهير النصر للعودة إلى منصات التتويج عقب التعاقد مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لكن هذه الأحاسيس لم تدم طويلًا؛ حيث تحولت إلى خيبات أمل كروية نتيجة فقدان الفريق حظوظَه بشكل كبير في التتويج بأي لقب هذا الموسم.
فخروج الفريق من نصف نهائي كأس الملك، وفقدانه صدارة جدول الترتيب، وخسارة "الديربي" أمام الغريم التقليدي الهلال، وتراجعه للمركز الثاني؛ أثار موجة استياء واسعة وسط انتقادات لأداء الإدارة وفشلها في عملها، ولاسيما بعد إقالتها لمدرب الفريق الفرنسي رودي غارسيا في وقت حرج من الموسم؛ مما أدى لتفاقم أصوات المطالبين لإدارة مسلي آل معمر بمراجعة آلية عملها أو مغادرتها؛ خشية من تكرار ذات السيناريو في الموسم المقبل.
ومن بين المطالبين بذلك المحامي صالح الأطرم المرشح السابق لرئاسة النادي، الذي طالب الإدارة باتباع أعلى معايير الاحترافية في العمل الإداري من خلال وضع استراتيجية مستقبليّة مبنيّة على أسس علمية سليمة، للوصول إلى مخرجات صحيحة.
وتفصيلًا: قال الأطرم لـ"سبق": إن "تطوير أي فريق رياضي للمنافسة وتحقيق البطولات المحلية والقارية والعالمية، يتطلّب وضع خطة استراتيجية متوسّطة المدى بحدّ أدنى، هو أمر رئيسي لتحقيق الإنجازات داخل الملعب، ويتمثّل ذلك في العمل على عدة أمور".
وتتضمّن الاستراتيجيةُ التي طرحها "الأطرم" استقطابَ قيادات إدارية ملمّة بالعمل الرياضي من أجل بناء ثقافة كروية تعمل على تطوير ثقافة الفريق، يقف خلفها قائد ملتزم وصاحب رؤية وأهداف واضحة تتماشى مع قيم ورسالة النادي.
وكذلك تعيين طاقم تدريبي على مستوى عالٍ لديه مشروع فني، تساعده طواقم لياقية وطبية ونفسية، إلى جانب طاقم متخصص بالتغذية؛ لكي يتمكّن المدرب من تطوير وتنفيذ استراتيجياته وتكتيكاته باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة لدراسة وتحليل البيانات الضخمة؛ لاكتساب نظرة ثاقبة للخصوم وتحسين أداء الفريق.
كما تتضمّن كذلك استقطاب لاعبين مهرة، وتنمية المواهب الوطنية الشابّة، وجذب اللاعبين الموهوبين والاحتفاظ بهم لفترة طويلة، والتركيز على انتقاء المواهب الشابّة ورعايتها عن طريق استخدام البيانات وتحليلها على أسس علمية، وتطوير أنظمة الاستكشاف للاعبين الجدد.
وكذلك الاستقرار المالي والإداري والحوكمة، بتطبيق ممارسات الإدارة المالية السليمة التي تضمن الاستقرار المالي للنادي ونموّه على المدى الطويل، واجتذاب والاحتفاظ بالرعايات القوية والشركاء الاستثماريين، وتطوير استراتيجية تسويق العلامة التجارية للنادي لزيادة تدفقات الإيرادات.
كما تشمل بناء ومشاركة قاعدة المشجعين، وتنمية الخطط المجتمعية بتعزيز العلاقة القوية مع قاعدة المشجّعين بالنادي والمجتمع من خلال الاستثمار في المبادرات الاجتماعية، عبر إشراك المشجعين في البرامج المجتمعية ومشاريع المسؤولية الاجتماعية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أوسع قاعدة جماهيرية والتفاعل معها، والابتعاد عن الإعلاميين ذوي النظرة السلبية والانتقامية.
وأوضح المستشار القانوني أن معالجة قضايا الثقافة والعقلية للإدارة واللاعبين ووسائل الإعلام؛ أمر في غاية الأهمية لا يقلّ عن سابقه، وذلك بإجراء تقييم مستمرّ لتحديد نقاط الضعف ووضع خطّة لمعالجتها وتطوير قواعد السلوك الإيجابي والمهني لجميع أعضاء النادي، وتوفير سبل التدريب المستمرّ والمتطور للقياديين والمديرين والمدربين واللاعبين؛ لتعزيز ثقافة وعقلية الفريق الإيجابية والتعامل بكل احترافية ومهنية مع وسائل الإعلام من خلال وضع بروتوكولات اتصال واضحة لإدارة الصورة العامة للنادي، وتنفيذ تقييمات الأداء الدورية، وتقديم الدعم والتدريب لأعضاء الفريق ذوي الأداء المنخفض.
وختم المرشحُ السابق لرئاسة النادي صالح الأطرم، حديثَه لـ"سبق" بالقول: إن تطوير بيئة العمل المنظم للنادي يشمل تطوير خطة عمل الإدارة مع أصحاب المصلحة التي تتضمّن المشاركة المنتظمة مع الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك الداعمون والرعاة والمستثمرون ومجتمع النادي، وإقامة علاقة قوية مع الاتحاد المحلي لكرة القدم، ووزارة الرياضة؛ لضمان الامتثال وتسهيل الوصول إلى الموارد والدعم.
كما تشمل الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية للبيانات لدعم تحليل البيانات وتتبّع الأداء، وتطوير استراتيجية إعلامية وعلاقات عامة شاملة لإدارة صورة النادي وسمعته، وإقامة شراكات مع الشركات والمؤسسات والمدارس والجامعات؛ لدعم تنمية الشباب ومبادرات المشاركة المجتمعية.