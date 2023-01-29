الشباب يعاود تحضيراته.. و"هتان" يواصل علاجه التأهيلي

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ، عصر اليوم الأحد، تدريباته بقيادة المدير الفني مورينو الذي استهل حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة لرفع المعدل اللياقي بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك قسم المدرب الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في اللقاء الأخير إذ أخضعهم لاسترجاعية واستشفائية، فيما أخضع المجموعة الثانية (غير المشاركين) لأداء مناورة في ثلثي الملعب. شارك اللاعب أرون بوبيندزا في الجزء الأول من التدريبات الجماعية ضمن برنامجه التأهيلي، بعد ذلك أدى تدريبات خاصة برفقة اختصاصي العلاج الطبيعي، فيما واصل اللاعب هتان باهبري برنامجه التأهيلي اللياقي.