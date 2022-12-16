محطات تستحق المتابعة قبل المباراة النهائية لمونديال قطر

بعدما اتضحت معالم نهائي كأس العالم 2022 في قطر؛ بحسم منتخبَي الأرجنتين وفرنسا بطاقة الترشح للمباراة الختامية للنسخة الـ22 من المونديال على حساب كل من كرواتيا والمغرب، سنكون أمام ملحمة كروية، سيخلدها التاريخ بالنسبة للفائز باللقب.
وسيلعب المنتخب الفرنسي مع المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم غدًا الأحد على ملعب لوسيل.
وهذا هو التأهل الرابع لمنتخب "الديوك" للمباراة النهائية في المونديال، والثاني على التوالي.
وفي المقابل، هذا النهائي السادس لرفاق ليونيل ميسي، والثاني في آخر ثلاث نسخ. فالأرجنتين خسرت النهائي في 3 مناسبات، في دورات 1930 و1990 و2014.
في هذا التقرير نُلقي نظرة على أهم المحطات التي تستحق المتابعة قبل النهائي المنتظر.
أصبحت فرنسا أول منتخب يصل إلى نهائي البطولة مرتين متتاليتين منذ أن فعلت البرازيل ذلك ثلاث مرات متتالية بين 1994 و2002.
وظهر إلى الآن منتخب فرنسا في أربعة نهائيات من السبعة الماضية، وفاز بلقب البطولة في عامَي 1998 و2018، وحصل على المركز الثاني في عام 2006.
ويطمح المنتخب الفرنسي إلى أن يصبح أول فريق يتمكن من المحافظة على لقب كأس العالم منذ نجاح البرازيل في تحقيق اللقب قبل 60 عامًا، وبالتحديد عام 1962.
وفي المقابل يتطلع منتخب الأرجنتين إلى إحراز اللقب الثالث في تاريخه بعد عامَي (1978 و1986).
خلال كأس العالم كان هناك اهتمام كبير بالسؤال حول قدرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على الفوز أخيرًا بلقب كأس العالم، وهو اللقب الذي طالما راوده. وقد أثبت المستوى الذي قدمه حتى الآن أنه يسير بثبات من أجل تحقيق ذلك.
واقترب النجم الأول لمنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي من تحقيق أكبر هدف في مسيرته، وهو قيادة منتخب بلاده إلى تحقيق اللقب العالمي لأول مرة منذ 1986؛ إذ بات يبتعد خطوة واحدة عن الحلم الذي طالما راوده قبل أن يعلن انتهاء مسيرته الكروية؛ إذ ستكون هذه النسخة الفرصة الأخيرة على الأغلب له من أجل الفوز باللقب العالمي.
قدَّم أفضل لاعب في العالم 7 مرات مستويات رائعة؛ ساعدت منتخب بلاده على وجوده بالمشهد الختامي للمونديال؛ فإضافة إلى أهدافه الخمسة مرر ميسي 3 كرات حاسمة، وسدد 27 مرة، وصنع 18 فرصة. ويدرك تمامًا أنها الفرصة الأخيرة له في المسابقة.
وتتويج ميسي الأحد سيضعه -دون أي شك- في مصاف البرازيلي بيليه المتوج 3 مرات في 1958 و1962 و1970، ومواطنه الراحل دييغو مارادونا الذي قاد الأرجنتين إلى لقبها الثاني في 1986.
وأحرز ميسي (35 عامًا) كل الألقاب الممكنة، وخصوصًا مع ناديه السابق برشلونة الإسباني، وأتبعها بتتويج قاري مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا في عقر دار البرازيل عام 2021، لكن اللقب العالمي الأهم لا يزال يهرب من لاعب سجل 790 هدفًا بعد إخفاقات، كان أقربها للتتويج عام 2014 عندما خسر في الرمق الأخير أمام ألمانيا.
لم تتعرض الأرجنتين للهزيمة حتى الآن في قبل نهائي كأس العالم؛ إذ إن فوزها على كرواتيا جعلها تتنافس مع غريمتها البرازيل وإيطاليا بالتأهل إلى النهائي للمرة السادسة. فقط ألمانيا التي تأهلت إلى النهائي ثماني مرات أكثر من أي دولة أخرى.
هزم منتخب الأرجنتين منتخب الولايات المتحدة في النسخة الأولى عام 1930 في الدور قبل النهائي قبل أن يفوز على بلجيكا (1986) وإيطاليا (1990) وهولندا (2014).
وفي السياق ذاته، خلال مشوارهم المميز عام 1978 تم تحديد المتأهلين للنهائي بعد اللعب مجموعات في الدور الثاني، ولم يُهزموا أيضًا.
وستكون هذه هي المرة الـ11 التي تُجرى فيها المباراة النهائية لكأس العالم بين ممثلَين لقارتَي أوروبا وأمريكا الجنوبية خلال النسخ الـ22 في المونديال، والثالثة في الألفية الجديدة.
وخلال المواجهات العشر الماضية حققت منتخبات أمريكا الجنوبية اللقب على حساب منتخبات القارة العجوز في 7 مناسبات، بواقع 5 ألقاب لمنتخب البرازيل، ولقبين للأرجنتين.
وفي المقابل، حققت منتخبات أوروبا لقب المونديال 3 مرات على حساب منتخبات أمريكا الجنوبية في النهائي، بواقع لقبَين لألمانيا ولقب وحيد لفرنسا.
وبدأت اللقاءات الأوروبية الأمريكية الجنوبية في نهائي المونديال عام 1958 بالسويد حينما فاز منتخب البرازيل بقيادة بيليه 5-2 على أصحاب الأرض، وفي آخر مواجهة بين منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية حصل منتخب ألمانيا على البطولة عام 2014 في البرازيل إثر الفوز 1-صفر على الأرجنتين في النهائي.
منذ فوز البرازيل بلقب كأس العالم 2002 على حساب ألمانيا نجحت المنتخبات الأوروبية في التتويج بلقب البطولة في أربع نسخ متتالية، بل كان هناك 7 منتخبات أوروبية من أصل ثمانية في هذه النسخ الأربع. ولكن الآن يطمح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي إلى أن يُنهي هذه السيطرة الأوروبية؛ إذ تأمل الأرجنتين التي خسرت أمام ألمانيا في النهائي في 2014 حصد اللقب للمرة الثالثة بعد 1978 و1986.
بعد أن حسمت فرنسا بطاقة التأهل إلى المباراة الختامية تعززت قوة القارة الأوروبية كرويًّا في المحفل العالمي، من خلال وجودها الدائم بأقوى البطولات الكروية؛ إذ لم تغِب المنتخبات الأوروبية عن المباراة النهائية للمونديال منذ نهائي عام 1950 بين أوروغواي والبرازيل.
المتتبع لتاريخ النسخ الـ22 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، وآخرها مونديال قطر، يجد أنه لم يفز أي منتخب باللقب إلا بقيادة مدرب وطني فقط. وفي هذه النسخة لن يختلف الوضع في كأس العالم في قطر؛ لأنه منذ الدور ربع النهائي وكل الفرق يقودها مدربون وطنيون، أي إن الفائز باللقب أيًّا كان لن يشذ على القاعدة؛ إذ يتولى الإشراف على طرفَي المباراة النهائية كل من الفرنسي ديديه ديشان، والأرجنتيني ليونيل سكالوني.
وصل حارس المرمى هوغو لوريس لمباراته الـ19 في كأس العالم؛ ليتساوى قائد المنتخب الفرنسي مع مانويل نوير حارس ألمانيا بوصفه أكثر حارس مرمى ظهورًا في البطولة.
مثل ميسي، إذا ظهر حارس مرمى نادي توتنهام هوتسبير في النهائي فسيكون في المقدمة بأكثر عدد من المباريات في كأس العالم بين زملائه في حراسة المرمى.
ويعد لوريس اللاعب الأكثر ظهورًا بقميص منتخب فرنسا في التاريخ؛ إذ وصل إلى 144 مباراة دولية منذ بدأ مسيرته في نوفمبر 2008.