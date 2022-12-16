محطات تستحق المتابعة قبل المباراة النهائية لمونديال قطر

وأحرز ميسي (35 عامًا) كل الألقاب الممكنة، وخصوصًا مع ناديه السابق برشلونة الإسباني، وأتبعها بتتويج قاري مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا في عقر دار البرازيل عام 2021، لكن اللقب العالمي الأهم لا يزال يهرب من لاعب سجل 790 هدفًا بعد إخفاقات، كان أقربها للتتويج عام 2014 عندما خسر في الرمق الأخير أمام ألمانيا.