مدرب "الفيحاء": هدفنا في المشاركة في دوري أبطال آسيا والتأهل للدور القادم

عبّر الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق الفيحاء عن سعادته بمشاركة فريقه في بطولة دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن تجاوز دور المجموعات هدفهم في البطولة.
وجاء حديث المدرب الصربي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة "آهال" التركمانستاني ضمن المجموعة الأولى من الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا 2023/ 2024م.
وقال فوك رادوفيتش: سعداء بالمشاركة في هذه البطولة، حيث وصلنا إلى هنا بعـد أن قدّمنا أفضل ما لدينا، وهدفنا هو المرور والتأهل إلى الدور القادم، غدًا هي الخطوة الأولى للفريق في هـذه البطولة، عملنا بطريقة جيدة ولدينا معلومات كافية عن فريق آهال، أتوقع أن نقـدم مباراة جيدة سيغلب عليها طابع الحماس والندية.
وأضاف: فريقنا اعتاد خوض المواجهات الجماهيرية، فكما يعرف الجميع أن مباريات الدوري السعودي ذات جماهيرية عالية، وبالنسبة للدوري السعودي، فهو يعتبر دوري قويًا جدًا، حيث يحتوي على نجوم وأسماء مميزة.
وتابع: نحن فريق محترم نعمل بجدية ولدينا لاعبون محترفون، بدليل أن الفريق موجود في دوري المحترفين منذ سنوات، حضرنا جيدًا لهذه المواجهة، وأتوقع أن يكون الفريق جاهزًا للمباراة فنيًا وبدنيًا وذهنيًا.
من جانبه، قال المهاجم الزامبي فاشون ساكالا: البطولة الآسيوية بطولة قوية وكبيرة، وتُعتبر خطوة كبيرة لفريقنا، وأنا سعيد للمشاركة فيها، وأتمنى أن نحصل على ما نريد من هذه المشاركة.
واختتم: "سعيد جدًا بوجودي في الدوري السعودي، والذي يُعتبر دوري قويًا جدًا، ويضم العديد من النجوم والأسماء المميزة، والجهاز الفني والإداري للفريق وزملائي اللاعبين ساعدوني كثيرًا على التأقلم سريعًا والدخول في أجواء الفريق والمنافسة".