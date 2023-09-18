مدرب "الفيحاء": هدفنا في المشاركة في دوري أبطال آسيا والتأهل للدور القادم

وقال فوك رادوفيتش: سعداء بالمشاركة في هذه البطولة، حيث وصلنا إلى هنا بعـد أن قدّمنا أفضل ما لدينا، وهدفنا هو المرور والتأهل إلى الدور القادم، غدًا هي الخطوة الأولى للفريق في هـذه البطولة، عملنا بطريقة جيدة ولدينا معلومات كافية عن فريق آهال، أتوقع أن نقـدم مباراة جيدة سيغلب عليها طابع الحماس والندية.