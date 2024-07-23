بطولات جديدة ومواجهات حاسمة تتصدّر عناوين الأسبوع الرابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

كما يشهد الأسبوع الرابع انطلاق مسابقتين جديدتين تقامان لأول مرة في العاصمة السعودية الرياض، ما يضفي مزيداً من الحماس على أجواء المنافسة. وتبدأ بطولة Mobile Legends: Bang Bang (ML: BB) للسيدات يوم الأربعاء، وتضم 12 فريقاً موزعين على أربع مجموعات، يتنافسون على جائزة مالية قدرها 500,000 دولار أمريكي. ويتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى التصفيات النهائية، حيث سيحصل الفائز في المباراة النهائية الكبرى يوم السبت (27 يوليو) على الجائزة الأولى البالغة 180,000 دولار أمريكي.