بطولات جديدة ومواجهات حاسمة تتصدّر عناوين الأسبوع الرابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

بعد مرور ثلاثة أسابيع حافلة بالأحداث والبطولات والمواجهات الحماسية، يستعد عشاق الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والعالم لأسبوع مثير آخر في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث تتصدر ثلاث بطولات مميزة منافسات الأسبوع الرابع التي تنطلق من قلب مدينة الرياض.
ويدخل كأس العالم للرياضات الإلكترونية أسبوعه الرابع، حاملاً معه ذروة الإثارة في مرحلة التصفيات للعبة PUBG Mobile. فبعد تأهل أفضل 12 فريقاً من مرحلة المجموعات مباشرة، سيتنافس 16 فريقاً خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على أربعة مقاعد مُتبقية في البطولة الرئيسة. وتختتم مرحلة التصفيات يوم الأربعاء، بينما تنطلق البطولة الرئيسة يوم الجمعة وتستمر لغاية يوم الأحد، الذي سيشهد تتويج البطل الأوحد.
كما يشهد الأسبوع الرابع انطلاق مسابقتين جديدتين تقامان لأول مرة في العاصمة السعودية الرياض، ما يضفي مزيداً من الحماس على أجواء المنافسة. وتبدأ بطولة Mobile Legends: Bang Bang (ML: BB) للسيدات يوم الأربعاء، وتضم 12 فريقاً موزعين على أربع مجموعات، يتنافسون على جائزة مالية قدرها 500,000 دولار أمريكي. ويتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى التصفيات النهائية، حيث سيحصل الفائز في المباراة النهائية الكبرى يوم السبت (27 يوليو) على الجائزة الأولى البالغة 180,000 دولار أمريكي.
وتنطلق في اليوم نفسه بطولة Overwatch 2 التي تضم 16 فريقاً، من بينهم الفريقان السعوديان Falcons وTwisted Minds. وستتنافس الفرق المشاركة على الفوز بالجائزة الأولى التي تبلغ 400,000 دولار. وستتمكن ثمانية من الفرق المشاركة في البطولة من التأهل بشكلٍ مباشر إلى التصفيات الإقصائية الفردية التي ستقام في عطلة نهاية الأسبوع، بينما سيقام النهائي الكبير للعبة يوم الأحد (28 يوليو).