الديربي المصري.. الزمالك بالقاضية يهزم الأهلي

نجح فريق الزمالك الأول لكرة القدم، في تحقيق فوز مثير على ضيفه الأهلي في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، في إطار مسابقة الدوري المصري 2023-2024.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، في إطار لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من المسابقة المحلية بفوز الزمالك بهدفين لهدف.
أهداف المباراة بدأها الزمالك قبل نهاية الشوط الأول بدقائق عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري قبل أن يتعادل أحمد عبدالقادر للأهلي في شوط المباراة الثاني.
وفي الدقيقة 86 وبهدف قاتل عاد الجزيري مجدداً بالزمالك للتألق والفوز بعد تسجيله هدف الفوز المثير في شباك الأهلي.
وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، ليتساوى مع الأهلي صاحب المركز التاسع بنفس عدد النقاط.