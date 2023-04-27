"الاتحاد" يوافق على دفع 24 مليون يورو لشراء "بيدرو" مهاجم "فلامنغو"

بدأ بيدرو، صاحب الـ25 عامًا، مسيرتَه الاحترافية مع نادي فلومينينسى البرازيلي في 2016، قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا الإيطالي فى 2020 لمدة موسم واحد.