"الاتحاد" يوافق على دفع 24 مليون يورو لشراء "بيدرو" مهاجم "فلامنغو"

كشفت شبكة "flaweb" البرازيلية، عن اهتمام نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع البرازيلي بيدرو، لاعب نادي فلامنغو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت الشبكة: إن الاتحاد وافق على دفع 24 مليون يورو "134 مليون ريال برازيلي" إلى فلامنغو، مقابل كسب خدمات اللاعب خلال الموسم المقبل.
بدأ بيدرو، صاحب الـ25 عامًا، مسيرتَه الاحترافية مع نادي فلومينينسى البرازيلي في 2016، قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا الإيطالي فى 2020 لمدة موسم واحد.
وأُعير المهاجم البرازيلي إلى فلامنغو في صيف 2020، لينتقل بعدها إلى النادي البرازيلي خلال فترة الميركاتو الشتوي من نفس العام.