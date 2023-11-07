الاتحاد يودع "نونو سانتو" ... و"حسن خليفة" بديل مؤقت

ودع نادي الاتحاد السعودي مدرب فريقه الكروي الأول البرتغالي "نونو سانتو"، اليوم الأربعاء، بعد تراجع مستوى الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين، والخسارة المفاجئة أمام القوة الجوية العراقي 2/0 ، في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
وحقق "سانتو" لقب دوري روشن الموسم الماضي مع الاتحاد، بعد غياب عدة أعوام.
من جهة ثانية أسندت إدارة النادي الجداوي مهمة تدريب الفريق للمدرب الوطني حسن خليفه "مؤقتاً" حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد خلال الأيام المقبلة القريبة .
وترددت أنباء إعلامية عن بدء مفاوضات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الاتحاد، خلال الفترة المقبلة.