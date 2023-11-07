الاتحاد يودع "نونو سانتو" ... و"حسن خليفة" بديل مؤقت

ودع نادي الاتحاد السعودي مدرب فريقه الكروي الأول البرتغالي "نونو سانتو"، اليوم الأربعاء، بعد تراجع مستوى الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين، والخسارة المفاجئة أمام القوة الجوية العراقي 2/0 ، في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.