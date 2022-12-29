خلال فترة "الميركاتو الشتوي".. "النصر" مهتم بضم البيروفي "باولو غيريرو"

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام نادي النصر بضم المهاجم البيروفي باولو غيريرو، لاعب نادى أفاى البرازيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وبحسب موقع "Fútbol Global" الإسبانى فإن هناك اهتمامًا باللاعب البيروفى الذي اقترب من نهاية عقده مع نادي أفاي البرازيلي .
وانضم اللاعب لنادى أفاى البرازيلى فى 2022، قادمًا من نادى إنترناسيونال البرازيلي، الذى لعب له فى الفترة من 2018، وحتى 2021 .
وسبق للاعب البيروفى البالغ من العمر 38 عامًا، اللعب للعديد من الأندية مثل: بايرن ميونخ، هامبورغ، الألمانيين، وكورينثيانز، فلامينغو البرازيليين.