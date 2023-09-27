بناء على طلب الناديين.. المسابقات تنقل لقاء الاتحاد والفيحاء إلى الرياض

كما أعلنت الإدارةُ أيضًا تأخيرَ انطلاقة منافسات الجولة العاشرة المقرر إقامتها من 19-21 أكتوبر، على أن تكون انطلاقة منافسات الجولة يوم 20 أكتوبر، مشيرة إلى أن القرار يأتي في إطار حرصها على استفادة الأندية من لاعبيها الدوليين على نحو أفضل.