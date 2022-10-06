أخضر الناشئين يواجه الكويت.. ضمن تصفيات كأس آسيا بالدمام

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً افتتح مبارياته ضمن منافسات المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 التي يستضيفها في الدمام حتى التاسع من أكتوبر الجاري، بالفوز على منتخب ميانمار بنتيجة 6-0، ليتغلب في مباراته الثانية على منتخب المالديف بنتيجة 9-0.