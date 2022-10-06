أخضر الناشئين يواجه الكويت.. ضمن تصفيات كأس آسيا بالدمام

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم غداً الجمعة، مباراته الثالثة ضمن منافسات المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.
ويستضيف "الأخضر" منتخب الكويت، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الخميس على ملعب نادي النهضة، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً افتتح مبارياته ضمن منافسات المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 التي يستضيفها في الدمام حتى التاسع من أكتوبر الجاري، بالفوز على منتخب ميانمار بنتيجة 6-0، ليتغلب في مباراته الثانية على منتخب المالديف بنتيجة 9-0.