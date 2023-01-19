بعد نهائي الجنون.. "العراق" بطلاً لـ "خليجي 25" على حساب "عمان"

وانتهت مباراة النهائي الأكثر من مثيرة والتي جمعت المنتخبين بفوز المنتخب العراقي 3/2 ، سجل اللاعب إبراهيم بايش من تصويبة لا تصد ولا ترد في الدقيقة 24 من عمر المباراة قبل أن يتعادل صلاح اليحياني للمنتخب العماني في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.