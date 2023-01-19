بعد نهائي الجنون.. "العراق" بطلاً لـ "خليجي 25" على حساب "عمان"

نجح المنتخب العراقي الأول لكرة القدم في تحقيق لقب خليجي 25 عقب تغلبه على المنتخب العماني في المباراة التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي.
وانتهت مباراة النهائي الأكثر من مثيرة والتي جمعت المنتخبين بفوز المنتخب العراقي 3/2 ، سجل اللاعب إبراهيم بايش من تصويبة لا تصد ولا ترد في الدقيقة 24 من عمر المباراة قبل أن يتعادل صلاح اليحياني للمنتخب العماني في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.
ولجأ المنتخبان للأشواط الإضافية حيث نجح المنتخب العراقي في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 116 عن طريق اللاعب أمجد عطوان قبل أن يتعادل عمر المالكي للعمانيين في الدقيقة 119 قبل أن يضيف المنتخب العراقي الهدف الثالث في الدقيقة 122 عن طريق اللاعب مناف يونس .
وشهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة للمنتخب العماني أهدرها اللاعب جميل الأحمدي في الدقيقة 82 .