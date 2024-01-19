الشباب يكشف طبيعة إصابة فهد المولد ومدة غيابه

كشف نادي الشباب اليوم الجمعة عن التقرير الطبي الخاص بلاعب الفريق الكروي الأول فهد المولد، وذلك بعد الإصابة التي تعرّض لها في معسكر المنتخب السعودي استعدادًا لبطولة كأس آسيا قطر 2023.
وذكر النادي في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "اللاعب فهد المولد تعرَّض لإصابة في العضلة الأمامية، عبارة عن تمزق، وذلك أثناء معسكر المنتخب الأول؛ وسيحتاج لمدة ثلاثة أسابيع للتعافي".
وكان الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، قد قرر في وقت سابق استبعاد المولد، وضم مكانه ريان حامد، بناء على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب.
والتحق صاحب الـ 29 عامًا بصفوف الشباب في أغسطس 2020 بصفقة انتقال حُر، وبعقد يمتد 3 أعوام.