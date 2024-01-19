الشباب يكشف طبيعة إصابة فهد المولد ومدة غيابه

كشف نادي الشباب اليوم الجمعة عن التقرير الطبي الخاص بلاعب الفريق الكروي الأول فهد المولد، وذلك بعد الإصابة التي تعرّض لها في معسكر المنتخب السعودي استعدادًا لبطولة كأس آسيا قطر 2023.