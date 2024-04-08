طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباراتي نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي

وتستضيف أبوظبي الإماراتية، بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي بمشاركة 4 أندية، وهي الهلال، النصر، الاتحاد والوحدة خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري.