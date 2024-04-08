طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباراتي نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم، لقيادة مباراتي نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي لطاقم تحكيم سعودي .
وتستضيف أبوظبي الإماراتية، بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي بمشاركة 4 أندية، وهي الهلال، النصر، الاتحاد والوحدة خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري.
وتقرر أن يقود مباراة الهلال والنصر الحكم محمد الهويش، ويعاونه الثنائي المساعد هشام خلف الشمري وياسر السلطان، والحكم الرابع سامي الجريس، وسيتواجد على تقنية الفيديو، الثنائي سلطان الحربي وعمر الجمل.
فيما يقود مباراة الاتحاد والوحدة الحكم فيصل البلوي، ويعاونه الثنائي المساعد هشام الرفاعي وسعد السبيعي، والحكم الرابع شكري الحنفوش، بينما يتواجد الثنائي ممدوح آل شهدان وفيصل القحطاني في غرفة تقنية الفيديو.