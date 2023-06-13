انخفاض القيمة السوقية للنجم كريستيانو رونالدو

كشف موقع "ترانسفير ماركت" الألماني المتخصص في الإحصائيات والقيم السوقية للفرق واللاعبين في كرة القدم، انخفاض القيمة السوقية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، إلى أقل قيمة لها منذ بدايته الاحترافية.
وبحسب "ترانسفير ماركت"، وصلت القيمة السوقية للنجم كريستيانو رونالد صاحب الـ38 عاماً، إلى 15 مليون يورو، وهي أقل قيمة سوقية حققها، منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد عام 2004 عندما كان 18 مليون يورو آنذاك وعمره 19 عاماً فقط.
وكان موقع "ترانسفير ماركت" ذكر في وقت سابق، أن تحديد القيمة السوقية لأي لاعب يعتمد على الكثير من العوامل، مثل: دقائق اللعب، الأهداف، التمريرات الحاسمة، مدة العقد، العمر، الراتب، مدى الاهتمام به من باقي الأندية، إضافة إلى التقدير الشخصي للعاملين بالموقع.
وانضم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر في نهاية ديسمبر الماضي بعقد يمتد إلى غاية 2025.