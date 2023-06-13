انخفاض القيمة السوقية للنجم كريستيانو رونالدو

وكان موقع "ترانسفير ماركت" ذكر في وقت سابق، أن تحديد القيمة السوقية لأي لاعب يعتمد على الكثير من العوامل، مثل: دقائق اللعب، الأهداف، التمريرات الحاسمة، مدة العقد، العمر، الراتب، مدى الاهتمام به من باقي الأندية، إضافة إلى التقدير الشخصي للعاملين بالموقع.