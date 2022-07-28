أخضر الشاطئية يعسكر في أذربيجان استعدادًا لكأس العرب.. والمدرب يستدعي 19 لاعبًا

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، أعلن قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار والبالغ عددهم 19 لاعبًا وهم : مبارك الدوسري، صالح القرني، محمد خاتم، سعود العتيبي، محمد الديحاني، علي الأصقة، محمد العجمي، عبيد الشمري، أحمد فقيهي، خالد وهيب، يحيى طميحي، وليد صفحي، مهند الصبحي، وليد اليوبي، يزيد الخالدي، نايف ياكل، محمد هيازع، رمزي دكمان، ماجد شمهاني.