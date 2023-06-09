الأخضر تحت 17 عامًا يكسب ودية ماليزيا برباعية

تغلّب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا على مضيّفه منتخب ماليزيا بنتيجة 4-1، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب UiTM في شاه علم بماليزيا، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.