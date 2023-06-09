الأخضر تحت 17 عامًا يكسب ودية ماليزيا برباعية

تغلّب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا على مضيّفه منتخب ماليزيا بنتيجة 4-1، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب UiTM في شاه علم بماليزيا، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
وافتتح اللاعب نواف البشري أهداف "الأخضر" في الدقيقة 6، في حين تمكن منتخب ماليزيا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45، وفي الدقيقة 46 أحرز نواف البشري الهدف الثاني، في حين أضاف زميله طلال حاجي الهدف الثالث في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 84 تمكن اللاعب عمار اليهيبي من تسجيل الهدف الرابع.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، يوسف الطحان، محمد هزازي، فرحة الشمراني، محمد المحيش، نواف الجدعاني، طلال حاجي، نواف البشري.
يذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الثالثة" في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات، أستراليا، الصين، وطاجيكستان.