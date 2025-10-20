هل تتحرك وزارة الرياضة؟.. زوايا البثّ تخفي المدرجات وتُضعف صورة الدوري السعودي

رغم الحضور الجماهيري اللافت في مباريات الدوري السعودي والكؤوس طيلة العقود الماضية ، إلا أن شاشات البث التلفزيوني تُظهر غالباً مشاهد خالية من المشجعين، خصوصًا في ملاعب مثل المجمعة والرس ومكة المكرمة وتبوك وغيرها من المناطق والمحافظات ، وذلك بسبب اختيار زوايا نقل تُصوِّر الجهة المقابلة للمنصة الرسمية، وهي جهة بلا مدرجات، ما يجعل الصورة النهائية توحي بغياب الجماهير.
هذه الزوايا التي اعتمدتها بعض كاميرات النقل منذ أكثر من 40 عاماً لا تواكب التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية في السنوات الأخيرة، إذ يفترض أن تُظهر اللقطات المدرجات الممتلئة التي تعبّر عن الشغف والحماس في الملاعب، وتُقدِّم صورة تليق بمكانة الدوري على المستويين المحلي والعالمي.
وفي مباراتي الجولة الماضية بين الفيحاء والاتحاد في مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة ونيوم والقادسية على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك كان المنظر المقابل للمشاهد عبر النقل التلفزيوني خادشاً لجمال المباريات وجودة اللعب بسبب وجود كاميرات النقل الفضائي بين مقاعد البدلاء للفرق وهو النظام القديم.
ويرى مراقبون أن تطوير زوايا البث بات ضرورة لتعزيز الصورة الإعلامية للدوري، لا سيما بعد الاهتمام الدولي المتزايد به، مؤكدين أن "إظهار الجمهور جزء من تسويق النجاح".
ويبقى السؤال: هل تتحرك وزارة الرياضة لتصحيح زوايا الكاميرات، وإظهار الحقيقة الكاملة خلف الشغف الجماهيري.