طرح تذاكر "الكلاسيكو" المنتظر بين الهلال والاتحاد في قمة الجولة الـ27 من دوري روشن

طرح نادي الهلال أمس السبت تذاكر مباراة "الكلاسيكو" المرتقب، التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بضيفه الاتحاد الثلاثاء المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، وذلك في قمة مواجهات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.