طرح تذاكر "الكلاسيكو" المنتظر بين الهلال والاتحاد في قمة الجولة الـ27 من دوري روشن

طرح نادي الهلال أمس السبت تذاكر مباراة "الكلاسيكو" المرتقب، التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بضيفه الاتحاد الثلاثاء المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، وذلك في قمة مواجهات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال الهلال عبر حسابه الرسمي في «تويتر» إن التذاكر متاحة إلكترونيًّا على تطبيق «بلو ستور». وحث النادي الجماهير الهلالية على شراء التذاكر، وكتب: «احجز تذكرتك، وساند بطل الكأس في لقاء الاتحاد».
يُذكر أن الأزرق يحتل المركز الرابع بـ49 نقطة، بينما يتصدر الاتحاد الترتيب العام للدوري برصيد 62 نقطة.