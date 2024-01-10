في مملكة البحرين.. أخضر اليد يدشن مشاركته الآسيوية بمواجهة اليابان

وضمت القائمة النهائية المختارة للمشاركة في البطولة 20 لاعبًا وهم: عبدالله الحليلي، عباس الصفار، عبدالله العباس، عبدالله آل سلام، عبدالرحمن المولد، أحمد العبدالعلي، أحمد العبدالله، علي آل إبراهيم، عمرو عبد السلام، عيد الينبعاوي، حيدر الحسن، حسن التريكي، حسن الجنبي، حسين المحسن، جهاد السيهاتي، مرهون الماء، مهاب حسام، محمد آل عباس، مجتبى آل سالم، صادق المحسن، وذلك تحت قيادة المدير الفني “إرلينغور ريتشاردسون” آيسلندي الجنسية.