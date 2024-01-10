في مملكة البحرين.. أخضر اليد يدشن مشاركته الآسيوية بمواجهة اليابان

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، غدًا الخميس، مشاركته في البطولة الآسيوية الـ 21 للمنتخبات، والمؤهلة لبطولة العالم 2025م، والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 11 – 21 يناير الجاري.
ويلعب الأخضر في البطولة ضمن المجموعة الثالثة، حيث سيبدأ أولى مواجهاته أمام منتخب اليابان غدًا الخميس عند الساعة 5:00 مساءً، ثم سيواجه منتخب الهند يوم السبت 13 يناير في تمام الساعة 1:00 مساءً، وسيختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب العراق يوم الاثنين 15 يناير عند الساعة 5:00 مساءً، وستكون جميع المباريات على صالة الشيخ خليفة الرياضية بمملكة البحرين.
وضمت القائمة النهائية المختارة للمشاركة في البطولة 20 لاعبًا وهم: عبدالله الحليلي، عباس الصفار، عبدالله العباس، عبدالله آل سلام، عبدالرحمن المولد، أحمد العبدالعلي، أحمد العبدالله، علي آل إبراهيم، عمرو عبد السلام، عيد الينبعاوي، حيدر الحسن، حسن التريكي، حسن الجنبي، حسين المحسن، جهاد السيهاتي، مرهون الماء، مهاب حسام، محمد آل عباس، مجتبى آل سالم، صادق المحسن، وذلك تحت قيادة المدير الفني “إرلينغور ريتشاردسون” آيسلندي الجنسية.
ويطمح الأخضر خلال البطولة في المنافسة على التأهل لبطولة العالم للمرة الحادية عشرة، بعد وصوله عشر مرات سابقة، والحصول على ميدالية آسيوية بعد تحقيقه البرونزية في النسخة الماضية التي استضافتها مدينة الدمام عام 2022م.