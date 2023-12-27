أندية سعودية تنافس ريال مدريد للتعاقد مع "خواكين بيكيريز" ظهير أيسر بالميراس

وبحسب ما نشرته صحيفة "Bolavip": فإن اللاعب الأوروغوياني يحظى باهتمام مسؤولي ريال مدريد، كما يجذب انتباه الأندية السعودية، مشيرة إلى أنه قد يغادر إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.