أندية سعودية تنافس ريال مدريد للتعاقد مع "خواكين بيكيريز" ظهير أيسر بالميراس

دخلت العديدُ من الأندية السعودية في منافسة مع نادي ريال مدريد للتعاقد مع الأوروغوياني "خواكين بيكيريز"، لاعب بالميراس البرازيلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وبحسب ما نشرته صحيفة "Bolavip": فإن اللاعب الأوروغوياني يحظى باهتمام مسؤولي ريال مدريد، كما يجذب انتباه الأندية السعودية، مشيرة إلى أنه قد يغادر إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويعدُّ "خواكين بيكيريز" البالغ من العمر 25 عامًا، أحدَ أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في كرة القدم البرازيلية؛ إذ انضمّ لنادي بالميراس في يوليو 2021.
وسبق للاعب الأوروغوياني اللعب للعديد من الأندية؛ أبرزها: بينارول، ريفر بليت، ديفينسور سبورتينغ، ويلعب لمنتخب بلاده منذ 2021، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 13 مليون يورو.