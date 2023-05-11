أجمل 3 أهداف بالجولة الـ26 من منافسات دوري روشن للمحترفين.. تعرف عليهم

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر "تويتر"، عن أجمل 3 أهداف بالجولة الـ26 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بحسب اختيارات الفريق الفني للرابطة.
واختارت اللجنة الفنية هدف البرازيلي رومارينيو، لاعب الاتحاد، أمام أبها، في المباراة التي فاز فيها الاتحاد بنتيجة "4/ 0".
ووقع اختيارها أيضًا على الهدف الذي سجله البرازيلي انسيلمو لاعب الوحدة ضد العدالة، في اللقاء الذي انتهى بفوز الوحدة بنتيجة "2/ 1".
وينافس أيضًا على أفضل هدف بالجولة الـ26، هدف الإسبانى فيكتور رويز لاعب الفيحاء أمام الفتح، والذي انتهى بفوز الفيحاء بنتيجة "3/ 0".
ويحتلّ صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي نادي الاتحاد برصيد 62 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
بينما يأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، في حين يقع الهلال في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.