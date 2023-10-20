الفيحاء يواصل مسلسل نتائجه الإيجابية بتغلبه على الأخدود

منح المهاجم النيجيري هنري أونيكورو التقدم أولاً للضيوف في الدقيقة الـ29 من هجمة مرتدة سريعة، نفذها لاعبو الفيحاء قبل أن يمرر عبدالحميد صابيري كرة بينية، وضعت مسجل الهدف في مواجهة المرمى، ولم يتوانَ في إيداعها الشباك.