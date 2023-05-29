يفكّر بالرحيل عن ريال مدريد.. تقارير إسبانية: عرض سعودي لكريم بنزيما بـ200 مليون يورو

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، قالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، إن كريم بنزيما يفكر في الرحيل عن صفوف ريال مدريد بعد وصول عرض ضخم من السعودية، وأشارت الشبكة إلى أن بنزيما يمتلك عرضًا من نادى اتحاد جدة السعودي بمبلغ 200 مليون يورو لمدة موسمين، سيحصل اللاعب الفرنسي على 100 مليون كل موسم.