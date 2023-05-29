يفكّر بالرحيل عن ريال مدريد.. تقارير إسبانية: عرض سعودي لكريم بنزيما بـ200 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، ضمن الأهداف الرئيسية لفريق اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادًا للموسم الجديد.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد، جدد عقده مع "الملكي" لمدة موسم حتى يونيو 2024، وهو ما أكدته صحيفة "آس" الإسبانية في أكتوبر الماضي.
وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، قالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، إن كريم بنزيما يفكر في الرحيل عن صفوف ريال مدريد بعد وصول عرض ضخم من السعودية، وأشارت الشبكة إلى أن بنزيما يمتلك عرضًا من نادى اتحاد جدة السعودي بمبلغ 200 مليون يورو لمدة موسمين، سيحصل اللاعب الفرنسي على 100 مليون كل موسم.
ويعد كريم بنزيما أحد أساطير ريال مدريد؛ لما حققه مع الميرنجي طوال السنوات الماضية، وتحمل قيادة الفريق بعد رحيل الثنائي العملاق كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس.
كان كريم بنزيما قد توّج بجائزة أفضل لاعب فرنسي محترف للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه والممنوحة من قِبَل اتحاد اللاعبين المحترفين ببلاده والتي أعلنت خلال حفل أقيم وسط حضور كوكبة من نجوم كرة القدم هناك؛ أبرزهم ديدييه ديشامب المدير الفني للديوك.
وخاض كريم بنزيما حتى الآن في الموسم الحالي 42 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات، سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 6 أهداف بمعدل تهديفي بلغ 119 دقيقة.
وعلى مستوى الدوري الإسباني، شارك كريم بنزيما في 23 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 3 بمعدل تهديفي 110 دقائق لكل هدف.
بينما شارك في 10 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1 بخلاف تسجيله هدفًا في السوبر الأوروبي، ومثله في كأس العالم للأندية و4 أهداف في كأس إسبانيا.