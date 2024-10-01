دوري أبطال آسيا 2: في مواجهة القوة الجوية العراقي.. التعاون يسعى للحفاظ على الصدارة

يسعى فريق التعاون السعودي الأول لكرة القدم للحفاظ على الصدارة حينما يواجه نظيره القوة الجوية العراقي، غداً الأربعاء، في دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025، على ملعب الوولفز بارك (بريدة)، عند تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من البطولة .
ويأمل التعاون استغلال عاملي الأرض والجماهير، لمواصلة انتصاراته في النسخة الأولى من البطولة، وذلك للاقتراب أكثر من حجز بطاقة التأهل للدور القادم.
ويتصدر التعاون ونادي القوة الجوية العراقي ترتيب المجموعة بعد فوزهما الصعب في الجولة الافتتاحية.