في لقاء شهد نجومية "سالم" وعودة "الفرج".. الهلال يكرم ضيفه الاتفاق بثنائية

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم توهجه في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ حقق مساء اليوم الاثنين فوزًا ثمينًا على ضيفه الاتفاق 2/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة.
الشوط الأول انتهى بتقدم الأزرق بثنائية "مالكوم" عند الدقيقة الـ24، وقائد الفريق سالم الدوسري عند الدقيقة الـ41.
وشهد الشوط الثاني مشاركة لاعب الهلال سلمان الفرج العائد من الإصابة. ولم تتغير النتيجة في هذا الشوط؛ وبالتالي بلغ الأزرق النقطة العاشرة في المركز الثاني، فيما بقي الاتفاق على نقاطه السبع السابقة.