في لقاء شهد نجومية "سالم" وعودة "الفرج".. الهلال يكرم ضيفه الاتفاق بثنائية

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم توهجه في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ حقق مساء اليوم الاثنين فوزًا ثمينًا على ضيفه الاتفاق 2/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة.