بعثة الخليج تصل تركيا لإجراء معسكر إعدادي للموسم المقبل

وضمّت القائمة 3 حراس مرمى؛ وهم: مروان الحيدري، ريان الدوسري، وكاظم العصفور، و20 لاعبًا في مقدمتهم الثلاثي البرتغالي: فابيو مارتينيز، وبيدرو ريبوشو، وإيفو رودريجيز، إضافة إلى عبد الله الشنقيطي، بندر المطيري، محمد خبراني، علي الشعفي، حسين فريج، عمر العودة، سعيد اليامي، محمد العبد الله، خالد السميري، حسن المجحد، مقتدى المزعل، حمد العبدان، عبد الله هوساوي، رياض البراهيم، هشام آل دبيس، عبد الله آل سالم.