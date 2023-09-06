قائد النصر "رونالدو": سعيد باللعب في السعودية.. الأمر بات طبيعيًّا

واحترم رونالدو التنافس التاريخي بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي، موضحًا أنه ليس بالضرورة أن تكره ميسي إذا كنت تحب كريستيانو، وقال أيضًا في هذا السياق: "التنافس؟ لا أرى أشياء من هذا القبيل حاليًا. لقد تقاسمنا صدارة المشهد لمدة 15 عامًا. لا أقول إننا صديقان، لكننا أيضًا لسنا عدوَّين. إننا نحترم بعضنا. لقد كان التنافس جيدًا، ونجحنا في تغيير تاريخ اللعبة، وأحب المتابعون ذلك بوضوح".