قائد النصر "رونالدو": سعيد باللعب في السعودية.. الأمر بات طبيعيًّا

أبدى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، سعادته باللعب في الدوري السعودي، ووصف نفسه بالرائد في الذهاب إلى دوري روشن السعودي، مُعبرًا عن فخره بالخطوة التي اتخذها.
وقال رونالدو اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، يسبق مواجهة منتخب بلاده أمام سلوفاكيا: "لماذا لا نمنح الفرصة للسعودية وللدوري هناك؟ لقد كنت رائدًا في ذلك بالذهاب إلى الدوري السعودي، وأعتبر نفسي فخورًا بذلك. وكل ما أريده هو أن يستمر الدوري في التطور مستقبلاً".
وتابع الدولي البرتغالي قائلاً: "أنا فخور بأنني كنت رائدًا في تطوير الدوري السعودي، لكن ما أريده هو أن يستمر أكثر وأكثر في الأيام المقبلة. وأتوقع أن الدوري السعودي سيتخطى الدوري البرتغالي قريبًا".
وأضاف: "بالنسبة لي إنه لشرف كبير أن أغيّر الثقافة، وليس فقط كرة القدم، من خلال التعرف على مجتمع جديد، وثقافة جديدة، إضافة إلى ذهاب نجوم عظماء إلى هناك أخيرًا".
وأكد كريستيانو أنه سعيد باللعب في السعودية مشيرًا إلى أن الأمر بات طبيعيًّا، وقال: "من الطبيعي بالفعل اللعب في السعودية. باعتباري لاعبًا في صفوف النصر كنت أعلم أن هذا سيحدث، وسيأتي عدد كبير من الأسماء إلى البطولة، وهذا ما حدث".
وعن تسجيله 12 هدفًا وصناعة 5 في 11 مباراة، علق: "أعتقد أن الناس معتادون على حصولي على أرقام كبيرة، وقد كان الأمر كذلك لفترة طويلة، لكني أشعر بأنني كنت في حالة جيدة. لقد قمت بفترة إعداد رائعة للموسم الجديد، وأعتقد أنني سأسجل أكثر من 17 هدفًا هذا العام".
وعن إمكانية وجوده في كأس العالم 2026 أوضح: "سأكون صادقًا جدًّا، في الوقت الحاضر أفكر بشكل مختلف.. لقد حدثت أشياء علمتني أن الحياة يجب أن تكون لحظة. لم يعد بإمكاني التفكير على المدى الطويل. يمكن أن يحدث أي شيء هناك، ويغير كل شيء. أستمتع باللحظة. أهدف إلى الذهاب إلى كأس الأمم الأوروبية، وتقديم بطولة ممتازة. وسنرى كل شيء آخر".
واحترم رونالدو التنافس التاريخي بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي، موضحًا أنه ليس بالضرورة أن تكره ميسي إذا كنت تحب كريستيانو، وقال أيضًا في هذا السياق: "التنافس؟ لا أرى أشياء من هذا القبيل حاليًا. لقد تقاسمنا صدارة المشهد لمدة 15 عامًا. لا أقول إننا صديقان، لكننا أيضًا لسنا عدوَّين. إننا نحترم بعضنا. لقد كان التنافس جيدًا، ونجحنا في تغيير تاريخ اللعبة، وأحب المتابعون ذلك بوضوح".