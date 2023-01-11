في افتتاح الجولة 13 من دوري روشن .."ديربي الشرقية "يجمع الاتفاق والفتح .. والإثارة بين التعاون والطائي

لقاء "ديربي الشرقية" لا يقبل أنصاف الحلول، إذا ما أراد أحد الفريقين تجاوز مناطق الخطر ، والاقتراب أكثر من مناطق الدفء، ولعل الفتح أكثر حظًا في تحقيق نتيجة إيجابية نظرًا للدعم الجماهيري المتوقع له.