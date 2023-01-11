في افتتاح الجولة 13 من دوري روشن .."ديربي الشرقية "يجمع الاتفاق والفتح .. والإثارة بين التعاون والطائي

تنطلق غدًا الخميس الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهتين.
في المباراة الأولى يحل التعاون (الخامس - 23 نقطة) ضيفًا على نظيره الطائي (السابع - 18 نقطة) ، عند 3:30 عصرًا ، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن مساعد الرياضية في حائل.
يسعى الطائي للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وخطف النقاط الثلاث التي تبعده عن مناطق الخطر .
في المقابل يأمل التعاون عدم التعثر في محطة " الرمادي" ، كما يدرك أن الفوز سيضعه رابعًا في سلم جدول الترتيب.
يحل الاتفاق (الثامن - 16 نقطة) ضيفًا على نظيره الفتح (الحادي عشر - 15 نقطة) وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
لقاء "ديربي الشرقية" لا يقبل أنصاف الحلول، إذا ما أراد أحد الفريقين تجاوز مناطق الخطر ، والاقتراب أكثر من مناطق الدفء، ولعل الفتح أكثر حظًا في تحقيق نتيجة إيجابية نظرًا للدعم الجماهيري المتوقع له.