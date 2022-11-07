إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم.. توقعات بمواجهات شرسة

ومن المقرر وضع أسماء الفِرَق المتصدرة في وعاء؛ بينما سيتم وضع الفِرَق التي حلت ثانيًا في وعاء آخر، ويُشترط في القرعة ألا يلعب الفريق مرة أخرى ضد فريق لعب أمامه في دور المجموعات أو فريق من بلده.