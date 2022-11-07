إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم.. توقعات بمواجهات شرسة

ستُجرى في وقت لاحق، اليوم الاثنين، قرعة الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية، ثم تقام قرعة مماثلة للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.
وسيقوم موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بنقل القرعة على الهواء مباشرة، وكذلك على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".
ويشمل دور الـ16 في المسابقة، المتصدرين في المجموعات الـثمانية من دور المجموعات، و8 فِرَق حلت في المرتبة الثانية في كل منها.
ومن المقرر وضع أسماء الفِرَق المتصدرة في وعاء؛ بينما سيتم وضع الفِرَق التي حلت ثانيًا في وعاء آخر، ويُشترط في القرعة ألا يلعب الفريق مرة أخرى ضد فريق لعب أمامه في دور المجموعات أو فريق من بلده.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، تشمل الفِرَق المتصدرة للمجموعات: (بايرن ميونيخ، بنفيكا، تشلسي، مانشستر سيتي، نابولي، بورتو، ريال مدريد، وتوتنهام).
وتضم قائمة الوصيفين الفِرَق التالية: (إيه سي ميلان، بوروسيا دورتموند، كلوب بروج الهولندي، آينتراخت فرانكفورت، إنتر ميلان، ليفربول، باريس سان جرمان، وآر بي لايبزيغ الألماني).