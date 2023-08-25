رونالدو: أشكر المملكة على احتضاني.. الدوري السعودي سيكون ضمن أقوى دوريات العالم

وقال نجم فريق النصر عقب فوز فريقه على الفتح في مقابلة مع الناقل الرسمي للدوري السعودي: الكل يعرف أهمية المباراة؛ كونه أول انتصار في الدوري، وتمكنت فيه من تسجيل الأهداف، وأنا سعيد بنفسي، وأيضًا بجماهير النصر.