بحضور مراقبي ومنسقي مباريات الموسم الجديد.. إدارة المراقبين والمنسقين تقيم ورشة عمل

وشاركت لجنة الرقابة على المنشطات في ورشة العمل، حيث قدم محمد البهلال بعض النقاط المتعلقة بعمل ممثلي الرقابة على المنشطات في الملاعب، حيث تم التأكيد على أهمية تعاون المراقب مع ممثلي الرقابة على المنشطات وتسهيل مهمتهم.