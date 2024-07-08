كشريك إستراتيجي.. جميل لرياضة المحركات تتعاون مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وفي إطار الشراكة، ستقوم جميل لرياضة المحركات، بتهيئة منطقة مثالية للعائلات باسم "بارك جميل لرياضة المحركات"، بحيث يمكن للجماهير من جميع الأعمار الاستمتاع بالمسابقات والفعاليات الرائعة التي ستكون موجودة في المنطقة. وسيحظى المشاركون بفرصة تجربة حماس رياضة المحركات والألعاب الإلكترونية، بدءاً من التحديات والمعارض التقليدية ووصولاً إلى السباقات الافتراضية، مما يعزز الشغف المشترك ويخلق ذكريات لا تُنسى. كما سيحظى المشجعون بفرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات من تويوتا، رالي جميل، GR، وجميل لرياضة المحركات.