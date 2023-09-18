بقيادة "رونالدو".. النصر يواجه "بيرسيبوليس الإيراني".. والفيحاء يلتقي آهال التركماني

يحل فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم ضيفاً على نظيره بيرسيبوليس الإيراني خلال لقائهما في ملعب آزادي في طهران ، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ونجح النصر في تجاوز عقبة فريق شباب الأهلي الإماراتي في مباراة الملحق الآسيوي، بعد الفوز عليه بنتيجة 4 - 2 على ملعب الأول بارك في الرياض، ليتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا من جديد، مع وجوده في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه كلاً من: بيرسبوليس الإيراني، والدحيل القطري، واستقلال دوشنبه من طاجيكستان.
ولحساب نفس المجموعة، يحلّ الدحيل القطري ضيفاً على الاستقلال الطاجيكي في العاصمة دوشنبه.
يأمل فريق الفيحاء السعودي في تحقيق نتيجة إيجابية في ظهوره الأول آسيوياً، عندما يواجه مضيفه آهال التركماني، مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب عشق آباد بالعاصمة التركمانية، ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، التي تضم إلى جانبهما باختاكور الأوزبكي والعين الإماراتي.
وجاءت مشاركة الفيحاء في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تُوجَ بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022 م، عقب فوزه على الهلال 3 / 1 بركلات الترجيح.
ومع احتلال الفيحاء للمركز العاشر في الدوري السعودي للمحترفين إلا أنه قدم مستويات جيدة في معظم المباريات، ولديه القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المنافس الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره.
ويبرز في الفيحاء عدد من اللاعبين هم: أحمد الكسار وسامي الخيبري وسلطان مندش، إلى جانب الخماسي الأجنبي الذي سيعتمد عليه.