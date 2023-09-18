بقيادة "رونالدو".. النصر يواجه "بيرسيبوليس الإيراني".. والفيحاء يلتقي آهال التركماني

ونجح النصر في تجاوز عقبة فريق شباب الأهلي الإماراتي في مباراة الملحق الآسيوي، بعد الفوز عليه بنتيجة 4 - 2 على ملعب الأول بارك في الرياض، ليتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا من جديد، مع وجوده في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه كلاً من: بيرسبوليس الإيراني، والدحيل القطري، واستقلال دوشنبه من طاجيكستان.