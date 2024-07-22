مدافع أولمبيك مارسيليا على رادار الدوري السعودي

دخل الفرنسي صامويل غيغو، مدافع نادي أوليمبيك مارسيليا، دائرة اهتمام عدد من الأندية السعودية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقاً لما نشره الصحفي "جوليان فرومينت"، فإن العديد من الأندية السعودية، أبدت اهتمامًا كبيراً بالتعاقد مع المدافع الفرنسي.
وذكر الصحفي الذي يعمل في "راديو فرانس" عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" أنه من الممكن أن يصل عرض قوي قريبًا إلى إدارة مارسيليا.
وانضم صامويل غيغو، البالغ من العمر 30 عامًا، لصفوف أوليمبيك مارسيليا، في يونيو 2022، قادمًا من سبارتاك موسكو الروسي.