انطلاقة مثيرة لدوري الطائرة.. النصر يتغلب على الاتحاد.. والهلال يعبر محطة الهداية بصعوبة

شهدت الجولة الأولى من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بداية قوية ومثيرة في ظل النتائج والمستويات التي قدمتها الفرق مع نهاية الجولة الأولى، مما يشير لموسم استثنائي بعد أن تسارعت الفرق في التعاقد مع لاعبين على مستوى عال من الإمكانيات وسيكون التنافس على أشده خلال الجولات المقبلة مع استمرار مشاركة ثلاثة لاعبين أجانب.
جاءت نتائج الجولة الأولى مقرونة بفوز النصر على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين بعد مباراة مثيرة وممتعة من كلا الفريقين، ونجح حامل اللقب فريق الأهلي من تحقيق فوز سهل على الصفا 3/0.
في حين حقق الهلال فوزاً صعباً على الهداية بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما تمكن الابتسام من تخطي الوحدة 3/0، بينما كسب الخليج ضيفه أبها بذات النتيجة، واستطاع الفيصلي من الفوز على ضمك 3/1.