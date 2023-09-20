انطلاقة مثيرة لدوري الطائرة.. النصر يتغلب على الاتحاد.. والهلال يعبر محطة الهداية بصعوبة

شهدت الجولة الأولى من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بداية قوية ومثيرة في ظل النتائج والمستويات التي قدمتها الفرق مع نهاية الجولة الأولى، مما يشير لموسم استثنائي بعد أن تسارعت الفرق في التعاقد مع لاعبين على مستوى عال من الإمكانيات وسيكون التنافس على أشده خلال الجولات المقبلة مع استمرار مشاركة ثلاثة لاعبين أجانب.