رياضة

بـ٢٣٢ صوتاً مقابل 8 للشهراني.. "الهويدي" رئيساً لنادي الباطن

في انتخابات رئاسة مجلس إدارة النادي ولمدة 4 أعوام مقبلة
رئيس نادي الباطن خالد بن هويدي الشمري
رئيس نادي الباطن خالد بن هويدي الشمري

أعلنت الجمعية العمومية لنادي الباطن مساء أمس، عن فوز قائمة الدكتور خالد بن هويدي الشمري في انتخابات رئاسة مجلس إدارة النادي، لمدة 4 أعوام مقبلة.

واكتسح الهويدي خلال العملية الانتخابية، بعد أن حصد 232 صوتاً مقابل 8 فقط لنايف الشهراني .

حضر الجمعية العمومية اختياريًّا الأعضاء الذهبيون والفضيون والبرونزيون، وأعضاء القوائم المرشحة، فيما حضر «عن بعد» حاملو العضوية الأساسية.

وضمت قائمة خالد الهويدي: الدكتور سعود العنزي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: وسيم أبو ناضر، سلطان الشمري، عبدالرحمن الجابري، فيصل المطيري ، سارا السيف، عوض الغبيني.

الجمعية العمومية لنادي الباطن
خالد بن هويدي الشمري
انتخابات رئاسة مجلس إدارة النادي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org