بـ٢٣٢ صوتاً مقابل 8 للشهراني.. "الهويدي" رئيساً لنادي الباطن

أعلنت الجمعية العمومية لنادي الباطن مساء أمس، عن فوز قائمة الدكتور خالد بن هويدي الشمري في انتخابات رئاسة مجلس إدارة النادي، لمدة 4 أعوام مقبلة.
واكتسح الهويدي خلال العملية الانتخابية، بعد أن حصد 232 صوتاً مقابل 8 فقط لنايف الشهراني .
حضر الجمعية العمومية اختياريًّا الأعضاء الذهبيون والفضيون والبرونزيون، وأعضاء القوائم المرشحة، فيما حضر «عن بعد» حاملو العضوية الأساسية.
وضمت قائمة خالد الهويدي: الدكتور سعود العنزي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: وسيم أبو ناضر، سلطان الشمري، عبدالرحمن الجابري، فيصل المطيري ، سارا السيف، عوض الغبيني.