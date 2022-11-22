خرج باكيًا وعاد متكئًا على عكازين.. شاهد القائد سلمان الفرج يحيي الجماهير السعودية بعد الفوز التاريخي

وقبل دقائق من التغيير، اشتكى الفرج من الإصابة، ووجه الجهاز الفني نواف العابد بالإحماء، قبل أن يطلب الفرج تأجيل التبديل، متمسكًا بالاستمرار في الملعب، وهو ما استجاب له مدرب الأخضر (قبل أن يستسلم في النهاية).