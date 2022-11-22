خرج باكيًا وعاد متكئًا على عكازين.. شاهد القائد سلمان الفرج يحيي الجماهير السعودية بعد الفوز التاريخي

قدّم قائد المنتخب السعودي لكرة القدم سلمان الفرج، التهنئة للجماهير السعودية، وظهر متكئًا على عكازين عقب المباراة .
جاءت هذه التحية بعد المؤازرة الكبيرة التي قدمتها الجماهير السعودية لمنتخبها الذي حقق فوزًا تاريخيًا على نظيره الأرجنتيني بنتيجة هدفين مقابل هدف اليوم.
وكان قد غادر سلمان الفرج، مواجهة الأخضر أمام الأرجنتين للإصابة، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بكأس العالم (قطر 2022).
وسقط الفرج أرضًا لعدم قدرته على استكمال المباراة في الدقيقة 46، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة هيرفي رينارد لإخراجه، ونزول نواف العابد.
وبينما كان يخرج باكيًا، حرصت جماهير السعودية على توجيه التحية إلى الفرج، بالتصفيق الحار.
وقبل دقائق من التغيير، اشتكى الفرج من الإصابة، ووجه الجهاز الفني نواف العابد بالإحماء، قبل أن يطلب الفرج تأجيل التبديل، متمسكًا بالاستمرار في الملعب، وهو ما استجاب له مدرب الأخضر (قبل أن يستسلم في النهاية).