النصر يرفع عرضه المالي لإغراء مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان الإيطالي

ويمتلك بروزوفيتش صاحب الـ30 عامًا، عقدًا مع ناديه إنتر ميلان حتى عام 2026، الذي يلعب له منذ 2015، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 25 مليون يورو.