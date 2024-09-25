الريال يعلن إصابة "مبابي" وعدم لحاقه بـ"ديربي مدريد"

وأوضحت أن "مبابي" البالغ من العمر 25 عامًا، سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقلّ عن ثلاثة أسابيع، ولن يستطيع المشاركة مع الفريق الملكي حتى نهاية مدة التوقف الدولي القادمة في أكتوبر المقبل؛ ما يعني عدم ظهوره أمام أتلتيكو وليل الفرنسي وفياريال على الأقلّ.