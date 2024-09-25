الريال يعلن إصابة "مبابي" وعدم لحاقه بـ"ديربي مدريد"

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، إصابة مهاجمه الفرنسي "كيليان مبابي" خلال مشاركته ضد فريق "ديبورتيفو ألافيس"، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل "كيليان مبابي" الهدف الثاني في مرمى ضيفه ديبورتيفو ألافيس "3-2"، لكنه غادر أرض الملعب قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي، اليوم الأربعاء: "أظهرت الفحوصاتُ الطبية التي أجريت اليوم للاعبنا كيليان مبابي، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، إصابتَه في العضلة الفخذية ذات الرأسين في ساقه اليسرى. سيتم تقييم تطور حالته".
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الإصابة العضلية التي تعرّض لها المهاجم الفرنسي، ستمنعه من المشاركة في لقاء "الديربي" ضد أتلتيكو مدريد، يوم الأحد المقبل.
وأوضحت أن "مبابي" البالغ من العمر 25 عامًا، سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقلّ عن ثلاثة أسابيع، ولن يستطيع المشاركة مع الفريق الملكي حتى نهاية مدة التوقف الدولي القادمة في أكتوبر المقبل؛ ما يعني عدم ظهوره أمام أتلتيكو وليل الفرنسي وفياريال على الأقلّ.