3 أندية تفاوضه.. تواجد البرازيلي "‏دوغلاس كوستا" بمباراة الاتحاد والشباب يثير التساؤلات

أثار حضورُ البرازيلي دوغلاس كوستا، لاعب لوس أنجلوس الأمريكي السابق، أمس، في مباراة الاتحاد أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي؛ تساؤلات جماهير الفريقين.
وأوضحت صحيفة "ge" البرتغالية، نقلًا عن الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"؛ أن "دوغلاس" يتدرّب خلال هذه الفترة بالرياض، كما أن هناك 3 أندية سعودية تتفاوض مع اللاعب البرازيلي للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي القادم.
وذكرت أيضًا عدة تقارير صحفية أن دوغلاس تواجد بالمباراة لأنه يقترب من الانضمام إلى الشباب، وأفادت تقارير أخرى بأن اللاعب قريب من الاتحاد، خاصة بعد فشل تعاقده مع المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.
وانتقل "دوغلاس كوستا" البالغ من العمر 33 عامًا، لنادي لوس أنجلوس، منذ يوليو 2022، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، كما لعب للمنتخب البرازيلي في الفترة من 2014 إلى 2018.