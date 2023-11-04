3 أندية تفاوضه.. تواجد البرازيلي "‏دوغلاس كوستا" بمباراة الاتحاد والشباب يثير التساؤلات

وانتقل "دوغلاس كوستا" البالغ من العمر 33 عامًا، لنادي لوس أنجلوس، منذ يوليو 2022، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، كما لعب للمنتخب البرازيلي في الفترة من 2014 إلى 2018.