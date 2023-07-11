لخوض أولى ودّيات معسكر كرواتيا.. "الاتفاق" يُكمل جاهزيته لمواجهة "ألوميني" السلوفيني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أولى مبارياته الودية عندما يحل ضيفاً على ملعب فريق "ألوميني" السلوفيني عصر يوم غدٍ الأربعاء، يأتي ذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي، والذي يقام في كرواتيا، والذي سيستمر من 8 حتى 28 يوليو الجاري.