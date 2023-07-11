لخوض أولى ودّيات معسكر كرواتيا.. "الاتفاق" يُكمل جاهزيته لمواجهة "ألوميني" السلوفيني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أولى مبارياته الودية عندما يحل ضيفاً على ملعب فريق "ألوميني" السلوفيني عصر يوم غدٍ الأربعاء، يأتي ذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي، والذي يقام في كرواتيا، والذي سيستمر من 8 حتى 28 يوليو الجاري.
وكان الفريق قد أجرى تدريبه لليوم الثالث في المعسكر تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد"، حيث اشتمل على تمارين الإحماء، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي عبر 4 مجموعات، والذي تخلله التمرير والإنهاء على حراس المرمى.
واختتم المران بتقسيمة من 4 فرق، والتي شهدت تنافسًا وحماسًا بين اللاعبين تُمكّن الفريق الأسود من كسب التحدي.