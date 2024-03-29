صراع اللقب ينحصر بين فريقين.. والهبوط بين أكثر من نصف الفرق

مع تبقّي 10 على الوصول لخط النهاية، بات اللقب في دوري روشن السعودي 2023-2024 محصورًا بين على فريقَي الهلال وغريمه التقليدي النصر، وبنسبة أقل للأهلي، في حين صراع الهبوط الأكثر إثارة وحماسًا مع تواجد أكثر من نصف الفرق في سباق الهروب.
ففي القمة نجد الهلال يبسط هيمنته عليها بـ68 نقطة، وتصدر الدوري في 19 جولة، ابتداء من الجولتين الخامسة والسادسة، ثم عاد أكثر تثبيتًا لأقدامه في القمة، منذ الجولة الثامنة حتى الجولة الـ24، وبسبب الفارق الكبير بينه وبين أقرب منافسيه، فإنه سيضمن وجوده في المركز الأول لـ3 جولات مقبلة على الأقل. أما أسوأ مركز للهلال فكان الخامس، بعد نهاية منافسات الجولة الثانية.
ويستقرّ النصر في المركز الثاني منذ نهاية الجولة الـ11 حتى الجولة الـ24، ورصيده الحالي 56 نقطة، وأبدى فريق النصر قوة كبرى للعودة بعد تعثره في الجولتين الأوليين، حين سقوطه للمركز الـ15 الذي وجد نفسه فيه بعد الجولة الثانية. قبل أن يستفيق وتتوالى نتائجه الإيجابية وصولًا للمركز الثاني.
وشهد الأهلي، الذي يحتلّ المركز الثالث بـ47 نقطة، تأرجحًا في الأداء؛ إذ كان أفضل مركز له الثاني "في الجولات الثانية والثالثة والرابعة"، ولكنه تراجع إلى المركز السادس في الجولتين السابعة والثامنة؛ مما يعكس التحديات التي واجهتها الفرق في احتلال المراكز الأربعة الأولى.
واستهلّ حامل اللقب، فريق الاتحاد، بـ43 نقطة، موسمه بقوة، محققًا المركز الأول في الجولات الأربع الأولى، وعاد إلى الصدارة في الجولة السابعة، لكنه شهد تراجعًا ملحوظًا؛ إذ وصل إلى أسوأ مركز له، السادس، بعد الجولتين الـ11 والـ12 تواليًا، قبل أن يعود حاليًّا للمركز الرابع.
وقدّم التعاون، صاحب المركز الخامس برصيد 40 نقطة، عروضًا متميزة تمكن خلالها من الوصول إلى المركز الثاني في ثلاث جولات مختلفة، بعد وجوده في المركز التاسع بعد مباراة الجولة الافتتاحية أمام الفتح "تعادل 1-1"، وكان ذلك المركز الأسوأ للفريق.
ويتبعه الاتفاق في المركز السادس بـ35 نقطة، محققًا المركز الثالث، الترتيب الأعلى له بعد الجولة الثانية. وكان التراجع للمركز التاسع بعد الجولة الـ18، الأسوأ للاتفاق الموسم الجاري.
وحقّق ضمك، صاحب المركز السابع بـ34 نقطة، المركز الخامس بعد الجولة الـ18، وتلك المرتبة الأفضل للفريق الموسم الجاري، أما المركز الـ17 فكان موقعه الأسوأ بعد الجولة السادسة.
واستطاع الفيحاء الذي يحتلّ المركز الثامن بـ32 نقطة، تحقيق المركز الثالث بعد الجولة الأولى، لكنه استمرّ في التذبذب حتى سقط في المركز الـ14 بعد الجولة التاسعة عشرة.
وتبوّأ فريق الفتح صاحب المركز التاسع برصيد 31 نقطة، المقعد الرابع في الترتيب، بعد الجولتين الثانية والحادية عشرة، وكان وجوده في المركز العاشر بعد الجولتين الأولى والرابعة الأسوأ له الموسم الحالي.
وتراوح موقف الشباب العاشر بـ28 نقطة، بين المركز الثامن الذي وصل إليه بعد الجولة الأولى، وبين المركز الـ17 الذي هوى إليه بعد الجولتين الرابعة والخامسة.
وتحرك فريق الخليج صاحب المركز الـ11 برصيد 28 نقطة، بين 7 مراكز فقط خلال 24 جولة؛ إذ احتلّ المركز العاشر "بعد الجولات 7 و8 و17 و18 و19"، أما أسوأ مراكزه فكان الـ16 طوال الجولات الثلاث الأولى.
ووصل الوحدة الذي يتبوّأ المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة، في أفضل أحواله إلى المركز السادس بعد الجولة الثالثة، بعدما ابتدأ موسمه بالترتيب الأسوأ له في المركز الـ14 بعد نهاية الجولة الأولى.
ويُعتبر الرائد، الذي يحتلّ حاليًّا المركز الثالث عشر بـ24 نقطة، في المركز الأفضل له على الإطلاق؛ إذ جاء في المركز الـ13، بعد نهاية الجولات 4 و19 و23 إضافة للجولة الـ24، كما يُعد الرائد أول فريق يحتلّ المركز الـ18، الأخير، الموسم الجاري؛ إذ ظلّ أخيرًا في الجولات الثلاث الأولى ثم في الجولات 10 و11 و12.
وحقّق فريق الأخدود، الذي يتبوأ المركز الرابع عشر بـ24 نقطة، أفضل مركز له بعد أول مباراة له عبر تاريخ الدوري إثر تعادله مع الشباب "1-1" في الجولة الأولى، حين جاء في المركز الـ11، وتكرر له نفس الموقف بعد نهاية الجولة الـ20، وسبق للأخدود أن احتلّ المركز الـ18 الأخير مرة واحدة بعد الجولة الرابعة.
ووجد فريق الرياض "الخامس عشر بـ24 نقطة"، نفسه في المركز السابع بعد الجولة الأولى، وكان ذلك المركز الأفضل للفريق. ومع تذبذب نتائجه سقط للمركز الـ17، المركز الأسوأ للرياض بعد الجولة السابعة.
واستفاد الطائي أيضًا من نتيجة الجولة الأولى بعد انتصاره على ضمك "1-0"، فقادته لأفضل مركز له الموسم الجاري "المركز السادس"، قبل أن يتراجع للمركز الحالي السادس عشر برصيد 22 نقطة، ويحتلّ الطائي المركز الأسوأ بالنسبة له منذ 6 جولات، وكذلك احتلّ المركز الـ16 بعد الجولتين التاسعة والعاشرة.
وكان وصول أبها "السابع عشر برصيد 21 نقطة"، إلى المركز الثامن بعد الجولة الرابعة، الترتيب الأفضل لأبها الذي يحتلّ حاليًّا المركز الأسوأ حين تراجع إلى المركز الـ17 بعد الجولة الـ16، قبل أن يتسمّر في مكانه منذ الجولة الـ18 حتى الجولة 24.
الحزم الأخير بـ15 نقطة، صاحب أقل هامش للتحرك بين المراكز في الموسم الجاري؛ إذ كان بين المراكز الـ16 والـ17 والـ18، ويعاني الحزم منذ الجولة الـ13 حتى الجولة 24 في المركز الأخير، الذي احتلّه للمرة الأولى بين الجولتين الخامسة والتاسعة. وحقق الحزم أفضل مركز له في المقعد الـ16 بعد الجولة الثالثة.