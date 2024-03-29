صراع اللقب ينحصر بين فريقين.. والهبوط بين أكثر من نصف الفرق

واستهلّ حامل اللقب، فريق الاتحاد، بـ43 نقطة، موسمه بقوة، محققًا المركز الأول في الجولات الأربع الأولى، وعاد إلى الصدارة في الجولة السابعة، لكنه شهد تراجعًا ملحوظًا؛ إذ وصل إلى أسوأ مركز له، السادس، بعد الجولتين الـ11 والـ12 تواليًا، قبل أن يعود حاليًّا للمركز الرابع.