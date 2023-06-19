ساؤول نيغيز لاعب أتلتيكو مدريد يقترب من النصر

وبدأ صاحب "28 عامًا" مسيرته في عالم الكرة المستديرة من أكاديمية أتلتيكو مدريد، وتدرج إلى أن وصل إلى الفريق الأول، قبل أن يخوض فترة إعارة في كل من رايو فاييكانو الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، وعاد بعدها إلى أتلتيكو صيف 2022، ويملك في رصيده 19 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا.