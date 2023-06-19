ساؤول نيغيز لاعب أتلتيكو مدريد يقترب من النصر

كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي النصر في مفاوضات مع أتلتيكو مدريد، من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط ساؤول نيغيز.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني يوم الاثنين، لدى متوسط الميدان الإسباني عرض بالفعل من نادي النصر، ولن يضع أتلتيكو مدريد الكثير من العقبات أمام رحيله إلى الفريق الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأضافت الصحيفة: يحتاج النصر إلى التوصل إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد، علمًا بأنه مرتبط بعقد مع النادي الإسباني حتى 2026، وواحد من أهم اللاعبين وينال أحد أعلى الرواتب في الفريق، وهو ما سيجعل أتلتيكو مدريد يسمح برحيله إلى الدوري السعودي.
وبدأ صاحب "28 عامًا" مسيرته في عالم الكرة المستديرة من أكاديمية أتلتيكو مدريد، وتدرج إلى أن وصل إلى الفريق الأول، قبل أن يخوض فترة إعارة في كل من رايو فاييكانو الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، وعاد بعدها إلى أتلتيكو صيف 2022، ويملك في رصيده 19 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا.